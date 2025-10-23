Goga Sekulić već smanjivala grudi, a sada želi skroz da se reši silikona: Kajem se, ne znam šta mi je to trebalo!

Brojne pevačice se poslednjih godina vraćaju prirodnom izgledu, a sada tu želju ima i folkerka Goga Sekulić, koja je rešila da iz grudi ukloni silikonske implante.

Kako je objasnila, ona već dugo razmišlja o tom koraku, međutim imala je druge preokupacije, a sada je spremna da ostvari zacrtano.

- Stavila sam silikone još na početku karijere. Bila sam jako mlada i u tom trenutku to nisam shvatala kao grešku, ali sam se kasnije pokajala. Imala sam poprilično velike, lepe, prirodne grudi i stvarno ne znam šta mi je to trebalo - rekla je Goga i dodala:

- Vidim da se moje koleginice vraćaju potpuno prirodnom izgledu i u potpunosti ih podržavam. Smatram da bi trebalo da negujemo ono što nam je priroda dala i da to može da izgleda čak i mnogo lepše i atraktivnije od onoga što su radili doktori. U jednom trenutku sam išla na operaciju smanjivanja grudi, ali razmišljam i o tome da potpuno izvadim silikone, verovatno ću to uskoro uraditi - rekla je Goga.

Autor: D. T.