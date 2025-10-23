Odbila sam Sašu Popovića, nisam volela da me... Stoja posle dve decenije ispričala ono što niko nije znao

Folk pevačica Stojanka Novaković Stoja prošle noći nastupila je u jednoj beogradskoj kafani, a uoči nastupa je posle dužeg vremena razgovarala sa pripadnicima sedme sile.

Televizijska pojavljivanja nikada je nisu previše interesovala, a sada je ispričala da je jednom prilikom odbila gostovanje kod pokojnog Saše Popovića.

- Odbila sam i Sašu Popovića. I ranije! Ja sam imala svoj princip. Kad je tek počeo "Grand", obišla sam tri-četiri emisije i to mi je bilo dovoljno. Nisam volela da me ima previše na televiziji, reklame su mi bile dovoljne - iskreno je priznala Stoja za domaće medije.

Jedan od njenih najvećih hitova jeste pesma "Bela Ciganka", u koju isprva nije verovala.

- Numera je mirovala godinu dana, godinu dana ništa i odjednom se desi haos. Mada je kod mene bilo uvek tako, nikada mi nije nešto prošlo odmah i na prvu, nego je moralo da prođe neko vreme. Recimo, 2005. godine sam snimila „Nešto mi govori“ i to je sada ultra-mega hit! Tako da, eto kod mene se to tako dešava, takva mi je karma što se kaže – obajsnila je folk pevačica.

Autor: D. T.