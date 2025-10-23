AKTUELNO

ZATO SI I DOBILA TAKAV ŽIVOT! Nataši Bekvalac sestra Dragana javno uputila moćne reči: Pevačica nije ostala imuna (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pop zvezda Nataša Bekvalac oduševila je svoje fanove novim studijskim albumom "Mama", čije objavljivanje je bio povod da pre nekoliko dana okupi svoje prijatelje, porodicu i saradnike na gala promociji u jednom prestoničkom restoranu.

Nataša je pozirala sa svojim sestrama Kristinom i Draganom, a sada je Dragana objavila video sa promocije i priznala koliko je ponosna na mlađu sestru.

- Dobri moji, ne znam kako da počnem... volela bih da vam prenesem delić emocije i ljubavi sa promocije moje rođene sestre. Album "MAMA"... Život žene koja je borac, snaga, ljubav, emocija, strast, istina, novi početak, i šta još sve... Ponosna sam Naki... Tu hrabrost ima malo žena... Poruke su prenesene, pravu stvar si napravila, ništa nisi pogrešila, kraljice moja samo hrabro dalje... U tom telu kuca srce koje malo ko ima... Zato si i dobila takav život, jer ti to mozeš!!! Volim te bezuslovno - napisala je Dragana Bekvalac, a Nataša joj je odmah odgovorila.

- Gale moja rođena, volim te bezuslovno. Jer ima nas - napisala je Nataša u komentaru.

Podsetimo, Nataša je na promociji govorila o prioritetima, te istakla da je to roditeljstvo u odnosu na muziku.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Moj prioritet nije muzika već moja deca i moja majčinska uloga koja je zahtevnija jer sam samostalni roditelj i Hani i Katji i nikada ne bih stavila karijeru i muziku ispred dece. One su pre i iznad svega. Susrećem se sa strahom, nesigurnostima, pitanjima da li ja to mogu i da li sam kapacitet da sama odgajam i vaspitavam svoju decu. Imam jaku veru u univerzum i Boga u znam da on da uvek da koliko možeš da izdržiš - rekla je Nataša.

