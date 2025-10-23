MI SA KOSOVA BIRAMO DA BUDE TVOJE VERE... Slađa Delibašić o paklu koji je usledio kada je ocu rekla da je trudna s Đoletom Đoganijem

Pevačica Slađa Delibašić ima dve ćerke, Silviju i Marinelu, koje je dobila u braku s denserom Đoletom Đoganijem, a sada se prisetila trenutka kada je svom ocu, pre mnogo godina, saopštila da je u blagoslovenom stanju.

Ona tvrdi da mu je bilo teško da sve to podnese, te ni njoj posle toga nije bilo svejedno, a onda je posle teškog perioda uspela sebi da sredi život iz snova.

- Mom ocu je bilo najteže kad sam mu saopštila da sam trudna i da se udajem za Đoleta. To mu je bilo katastrofa. Želeo je više. Mi sa Kosova biramo muškarca za ceo život, da bude tvoje vere. Nisam tad tako gledala na ljude, delim ih na pozitivne i negativne - rekla je Slađa i dodala:

- Sada bih drugačije uradila definitivno. Bila mi je bitna njegova duša i kakav je čovek, tek posle sam upoznala njegovu porodicu. Kažu da ne treba gledati ko je i šta je, ali parametri ipak postoje i to mogu da primenim sad kod dece - rekla je Slađa.

Ona je govorila i o nastupima sa Đoletom.

- Počeo je da mi smeta taj zajednički nastup sa Đoletom, trebalo je da me pusti da budem lider na bini, tako da sam odlučila da nastavim sama s decom, da izađem iz zajedničke kuće, znala sam da ću uspeti i to je najveća moja snaga. Želela sam da dokažem da mogu sama, ali dobro, bilo je kako treba da bude.

Autor: D. T.