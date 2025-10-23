Saznajemo: Mirka Vasiljević se ponovo nije pojavila na saslušanju u tužilaštvu, stigao njen advokat!

Glumica Mirka Vasiljević se ni danas nije pojavila u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je trebalo da bude saslušana u postupku koji se vodi protiv transrodne A. K., koju je njen suprug, fudbaler Vujadin Savić, prijavio za ucenjivanje.

Vasiljevićeva je trebalo da svoj iskaz da i pre nedelju dana, kada se nije pojavila u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Tada je izostala zbog zdravstvenih problema. Kako saznajemo, novo saslušanje zakazano je za danas, međutim glumica je ponovo izostala, a pojavio se samo njen advokat.

Inače, Vujadin Savić je u međuvremenu dao izjavu pred tužilaštvom.

Ceо slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti, kako zbog prirode optužbi, tako i zbog zdravstvenog stanja poznate glumice. Inače, Savić je u epicentru skandala zbog ucene. A. K. (21), uhapšena je pod sumnjom da je pokušala iznuditi novac od Savića, u iznosu od oko 50.000 evra, u zamenu za kompromitujući materijal. Policija je brzo reagovala i osumnjičeni je lociran i priveden na Vračaru. A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima.

Inače, kako nezvanično saznajemo, pre tri dana su pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ušli su u službene prostorije Trećeg osnovnog javnog tužilaštva na Novom Beogradu gde su na licu mesta istraživali kako je fotografija monitora na kojem je zapisnik o saslušanju osumnjičenog za ucenjivanje V.S, dospela u javnost, a posle deljena na društvenim mrežama. Policija po nalogu POSK VJT u Beogradu mora da istraži i okolnosti pod kojima su do javnosti stigle informacije da je V.S. prijavio izvršenje krivičnog dela. Ovaj predmet izazvao je veliku pažnju javnosti upravo zbog aktera koji su umešani u ucenjivanje žrtve V.S.

Autor: D. T.