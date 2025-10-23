AKTUELNO

Domaći

Saznajemo: Mirka Vasiljević se ponovo nije pojavila na saslušanju u tužilaštvu, stigao njen advokat!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Glumica Mirka Vasiljević se ni danas nije pojavila u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je trebalo da bude saslušana u postupku koji se vodi protiv transrodne A. K., koju je njen suprug, fudbaler Vujadin Savić, prijavio za ucenjivanje.

Vasiljevićeva je trebalo da svoj iskaz da i pre nedelju dana, kada se nije pojavila u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Tada je izostala zbog zdravstvenih problema. Kako saznajemo, novo saslušanje zakazano je za danas, međutim glumica je ponovo izostala, a pojavio se samo njen advokat.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, Vujadin Savić je u međuvremenu dao izjavu pred tužilaštvom.

Ceо slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti, kako zbog prirode optužbi, tako i zbog zdravstvenog stanja poznate glumice. Inače, Savić je u epicentru skandala zbog ucene. A. K. (21), uhapšena je pod sumnjom da je pokušala iznuditi novac od Savića, u iznosu od oko 50.000 evra, u zamenu za kompromitujući materijal. Policija je brzo reagovala i osumnjičeni je lociran i priveden na Vračaru. A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima.

Foto: Pixabay.com, E-Stock/Nataša Rajaković

Inače, kako nezvanično saznajemo, pre tri dana su pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ušli su u službene prostorije Trećeg osnovnog javnog tužilaštva na Novom Beogradu gde su na licu mesta istraživali kako je fotografija monitora na kojem je zapisnik o saslušanju osumnjičenog za ucenjivanje V.S, dospela u javnost, a posle deljena na društvenim mrežama. Policija po nalogu POSK VJT u Beogradu mora da istraži i okolnosti pod kojima su do javnosti stigle informacije da je V.S. prijavio izvršenje krivičnog dela. Ovaj predmet izazvao je veliku pažnju javnosti upravo zbog aktera koji su umešani u ucenjivanje žrtve V.S.

Foto: E-Stock/Nataša Rajaković

Autor: D. T.

#Mirka Vasiljević

#Suđenje

#Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

#Vujadin Savić

#saslušanje

POVEZANE VESTI

Domaći

Udarno: Vujadin Savić je OVO rekao na saslušanju, spomenuo i decu

Domaći

Rodila je četvoro dece Vujadinu Saviću, a malo ko zna koliko godina zapravo ima Mirka Vasiljević

Domaći

BOŽE MOJ, ŠTA SAD, MORAO JE DA VEŽBA: Vujadin Savić uhvaćen sa drugom devojkom, reakcija Mirke Vasiljević sve šokirala

Domaći

Bivše momke javno pokazivala, a jedan od njih živi u Dubaiju: Isplivali detalji o A.K. koja je ucenjivala Vujadina Savića

Domaći

VUJADIN SAVIĆ PROLAZIO KROZ PSIHIČKU TORTURU ZBOG PRETNJI I UCENA: Otkriveno šta je rekao na saslušanju protiv transrodne osobe koja ga je ucenjivala

Politika

MINISTAR MARKO ĐURIĆ SASLUŠAN KAO SVEDOK U TUŽILAŠTVU: Muškarac ga napao dok je sa ćerkama šetao ulicom