Otišao bih na Kosovo da živim, ne plašim se ničega! Sloba Radanović priželjkuje preseljenje, kupio plac nadomak Beograda

Pevač Sloba Radanović kaže da mu sa godinama sve više smeta gužva u gradu, te i da bi se rado preselio na Kosovo.

Naime, on je za Blic otkrio da već ima nekretninu nadomak Beograda, te i da tamo često ide i da je priroda predivna.

- Pola života sam proveo na selu i prija mi. Volim te ruralnije sredine i svako leto sam provodio po tri, četiri meseca kod baba. Sa životinjama sam bio u polju i njivi, sve znam da radim, tako da danas ili sutra, ne bi mi bilo teško. Sve manje mi prija život u velikog gužvi. Otišao bih na Kosovo da živim, ne plašim se ničega. Mi smo uzeli blizu Beograda jednu nekretninu. Priroda je predivna, blizu je Dunav, možda tamo i završim. Inače se trudim da svoju privatnost zadržim za sebe, ali to je vrlo teško.

Sloba kaže da mu izgled nije najvažnija stvar, a da je trening izduvni ventil.

- Nisam probirljiv kada je hrana u pitanju i probao sam na raznim mestima egzotičnu hranu. Na Tajlandu sam čak probao i škorpije. Žene me nisu osvajale kuhinjom preko stomaka zato što nisam izbirljiv, te im nije bilo teško - rekao je Sloba i dodao:

- Meni je trening nešto što služi da izbacim negativnu energiju. Ceo život treniram, manje je tu zbog izgleda i trudim se da napredujem i da budem zadovoljan sobom. Ljudi vole da vide nešto prijatno i da čuju. Ne bi trebalo da bude presudan izgled, ali naravno da sve bolje prolazi kada je ceo paket. Danas se sve više gleda, nego što se sluša.

Autor: D. T.