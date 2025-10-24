Naša pevačica zbog prežderavanja četiri puta završila u bolnici: Doktorka u šoku, izustila joj ovu rečenicu

Višnja Petrović veliki je gurman. Pevačica voli hranu, a slatkiši su joj posebna opsesija o čemu je i govorila za medije.

Kako je otkrila, zbog prežderavanja je čak četiri puta bila u bolnici.

- Da li je istina da si pojela u istom trenutku baklavu, tulumbu ,urmašicu i vrelu lazanju? - pitali su je u jednoj emisiji, na šta je odgovorila:

- Ja sam osoba koja je četiri puta išla u hitnu pomoć u životu zbog prežderavanja. I na kraju me ta neka žena pozna i nekako sam uvek sam kačila njenu smenu i samo mi je rekla: "Hidriraj se i idi kući - priča folkerka kroz smeh za "Adria TV".

Ipak, kaže da nikada nije imala problem sa viškom kilograma.

- To je bilo pre, ali nikada nisam ja imala neku nenormalnu kilažu, međutim, ja sam mala žena koja možda pojede mnogo. E, onda sam shvatila da me to čini tromom i neraspoloženom i da ja samo kad pojedem šećer da me roka insulin u jednom trenutku i onda me spusti - pričala je Višnja i nastavila:

- I onda sam navikla da sve doziram. Navikla sam da ne jedem taj dan kad radim i onako sve svela na minimum i da sam u skladu sa svojim telom i sa svojom dušom. To mi je jako važno - poručila je.

Autor: D. T.