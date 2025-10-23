AKTUELNO

Domaći

Folkerka čeka dete s deset godina mlađim mužem: Pogledajte kako izgleda u osmom mesecu trudnoće, stomak u prvom planu (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com/stevansekulic ||

Pevačica Aleksandra Bursać čeka dete sa 10 godina mlađim kolegom, suprugom Stevanom Sekulićem.

Kako je otkrila, par čeka devojčicu, a sada je u osmom mesecu trudnoće i broji sitno do porođaja.

Foto: Instagram.com

Aleksandra je na svom Instagram profilu objavila fotografije iz porodičnog doma, a na jednoj od njih vidimo njenog supruga kako uživa sa prijateljima i igra igrice dok ona leži u krevetu.

- Moj osmi mesec i njihova druženja - napisala je Aleksandra.

Foto: Instagram.com

Na sledećoj je pokazala ogroman stomak, a par ne krije sreću što će uskoro postati roditelji.

O odnosu sa svekrvom

Aleksandra je na svom Instagram profilu, otkrila kako se slaže sa roditeljima svog partnera. Naime, kao i svaka trudnica, Aleksandra tokom ovih dana ima posebne prohteve kada je reč o hrani, pa se tako pohvalila da su joj svekar i svekrva ispunili želju.

Foto: Instagram.com

- Rekla sam svekru da mi se jedu krofne, on preneo svekrvi i dočekalo me!- napisala je pevačica na svom Instagramu pa dodala:

-Moram se pohvaliti jer je porodica svetinja pogotovo kada imaš ovakve roditelje i sa jedne i sa druge strane. Imala sam sreće da uđem u ovu porodicu.

Autor: D. T.

#Aleksandra Bursać

#Trudnoća

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Luduje u stomaku: Aleksandra Bursać ne krije sreću zbog trudnoće, rešila da potraži savete zbog dolaska naslednika

Domaći

Trudna Aleksandra Bursać moli ljude za pomoć: Ima nesnosne zdravstvene tegobe, ne može više da izdrži

Domaći

JEDVA SAM PODNELA VAĐENJE STENTA! Aleksandra Bursać u strahu pred porođaj: Nemam tu hrabrost!

Domaći

Trudna Aleksandra Bursać priznala kakav odnos ima sa svekrom i svekrom: Mreže gore nakon ove objave! (FOTO)

Domaći

Njihovoj sreći nema kraja: Aleksandra Bursać saznala pol bebe, odmah otkrila i ime za koje su se odlučili!

Domaći

10 GODINA MLAĐI VERENIK ALEKSANDRE BURSAĆ SE OGLASIO, PA SPOMENUO I BIVŠE DEVOJKE: Oduvek je pričala da želi sa... (FOTO)