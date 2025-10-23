Procurio kućni video Teodore Džehverović: Donji veš joj na stolu, a ona se na kauču uvija ko zmija (VIDEO)

Pevačica Teodora Džehverović neretko objavljuje fotografije i snimke u provokativnim izdanjima, a sada je zapalila Instagram jednim videom kojim je prevazišla sve dosadašnje granice.

Naime, Teodora se snimila u stanu kako izvodi vreli ples, te se sve vreme uvijala zadnjicom, a u jednom trenutku popela se na krevet i mešala kukovima.

Na snimku se vidi da je skinula brushalter koji je završio na stolu, ali joj nedostatak donjeg veša nije smetao da veselo đuska.

- Devojke, da vas nisam čula da vam ovako ne počinju jutra - napisala je ona u opisu.

Inače, Teodora je postala vlasnica još jedne luksuzne nekretnine, a najnoviji stan nalazi se u srcu Beograda, i to na impresivnom 21. spratu. Pevačica je za ovaj dupleks izdvojila čak 400.000 evra, a iako još nije u potpunosti predstavila svoj novi dom, sada je svojim pratiocima na Instagramu otkrila deo enterijera – raskošno uređeno kupatilo.

Sve je sređeno po poslednjim trendovima – mermer dominira prostorom, dok su slavine sa zlatnim detaljima dodatno naglasile luksuz. Teodora je pažljivo birala svaki detalj, a posebnu pažnju je privukla drvena daska preko moderne kade, na kojoj su uredno poređani beli, mekani peškiri.

Autor: D. T.