Prvi snimak trudne Milice Todorović: Pevačica u poodmakloj trudnoći u narodnoj nošnji (VIDEO)

Pevačica Milica Todorović, pre nekoliko meseci se potpuno povukla iz javnosti, nakon što je saznala da čeka bebu, te je od tada javnost nije videla i ne zna kako izgleda u drugom stanju.

Milica je otišla u ilegalu i otkazala sve nastupe koje je imala, jer je želela da se potpuno posveti sebi i detetu, međutim, sada je isplivao jedan snimak od juče, 22. oktobra, Milice na jednoj svadbi.

Milica je nosila narodnu nošnju, a poodmakla trudnoća je nije sprečila da se lati mikrofona i mladencima od srca otpeva nekoliko pesama. Ovaj video je iznenadio mnoge, s obzirom na to da je Milica odustala od svirki dok se ne porodi, ali je sada, izgleda, imala specijalan povod za to.

Nasmejana, sa malim viškom kilograma, ali vidno srećna Milica je zapevala stari narodni hit "Odakle si sele", dok je pevala ona je sve vreme držala mladu za ruku.

Iako do porođaja ima vremena, kako prenose domaći mediji ona već planira ime za naslednika. Navodno, Milica je rešila da sinu da ime Milan, po svom ocu za kojeg je veoma vezana. Inače ovo ime je jedno od najlepših ali i najzastupljenijih na našim prostorima ali i šire. Ovo ime vodi slovensko poreklo i potiče od reči "mil", što znači dragi ili mio. Pored slovenske osnove, ima i druga značenja u drugim jezicima.

