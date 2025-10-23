Emina iznela nove detalje iz odnosa sa Mustafom Sandalom: Kuća nam je bila puna topline, a onda je POSTALA SIVA!

Pevačica Emina Jahović pre nekoliko godina razvela se od Turčina Mustafe Sandala sa kojim je dobila dvojicu sinova.

Emina je sada progovorila o detaljima iz privatnog života i tom prilikom dotakla se i odnosa sa bivšim suprugom i braka.

- Ja sam mogla da ostanem u braku, a onda da se ponašam kao da nisam u braku. Mislim da žene koje su sada u braku zavide nama koje smo sada slobodne, a mi koje smo slobodne zavidimo možda baš onim ženama koje su u braku. Čini mi se da se ljudi u Turskoj mnogo više razvode nego kod nas - prokomentarisala je folkerka.

Ona je otkrila i kako je došlo do kraha braka između nje i turskog pevača.

- Moj bivši muž i ja smo se razveli na tako čudan način... Odjednom kuća koja je bila puna topline, dobila je sivu boju - ispričala je Emina.

Ipak, kako ističe, veru u brak nije izgubila, pa bi tako ponovo stala na ludi kamen.

- Ako nađem nekog ko je zaista vredan toga, ja bih se ponovo udala, što da ne. Ja volim brak, volim tu zajednicu ukoliko u njoj može da se postigne taj mir i lepota...

Autor: pink.rs