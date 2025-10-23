EMINA U IZLASKU SA EDITOM I JELENOM TOMAŠEVIĆ: Pevačice se skroz opustile u Beogradu, sa njima je i OVAJ POZNATI MUŠKARAC (FOTO)

Poznata pevačica Emina Jahović izašla je u provod u srpskoj prestonici sa koleginicama Editom Aradinović i Jelenom Tomašević.

Momenti sa lica mesta su završili na Emininom Instagram nalogu, a sve tri su pozirale nasmejane i zagrljene.

Sa njima je bio i poznati šminker Dušan Lazić Laza, dok je Emina ispod jedne fotke sa Jelenom napisala:

- Moje srce!

Emina o ljubavi nakon razvoda

Podsetimo, pevačica Emina Jahović iz braka sa turskim pevačem Mustafom Sandalom ima dva sina - Jamana i Javuza, a razvod je usledio nakon 10 godina braka.Emina je nedavno izjavila da nema vremena za ljubav, te ističe da kada nađe partnera to neće kriti od javnosti.

- Ni dečka sada nemam, jer sam fokusirana na decu. Kad bude trebalo da se desi desiće se, malo sam se i povukla, imala sam neke povrede, pisala sam o tome, tako da znaćete sve kad bude trebalo - rekla je pevačica.

Kako kaže, sinovi su joj prioritet i oni su joj na prvom mestu, a mnoge je iznenadila vest da se i njen naslednik sada bavi muzikom.

- Nisam imala pojma o tome šta on radi i da se na ovaj način bavi muzikom, ne zato što nisam učestvovala u životu sina, već zato što je on bio u sobi i radio na tome, i nije izlazio kao njegovi vršnjaci. Videla sam da se bavi dobrim stvarima, nisam znala da će da se zakači na spotifaj i da će da ga potpišu eminentne kuće. Nije hteo da se vezuje za moje ime, već je hteo da pokaže svoju individualnost i to poštujem - kazala je Emina u emisiji "Ekskluzivno".

Autor: M.K.