KRSTAN SRBIN! Veljko Ražnatović pokazao srednjeg sina: Svi kažu da je ovo najlepša slika OČINSKE LJUBAVI (FOTO)

Sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljko, ponovo je raznežio javnost.

Na Instagramu je podelio dirljivu fotografiju na kojoj sedi na krevetu sa svojim srednjim sinom Krstanom, a obojica su u udobnim trenerkama, nasmejani i zagrljeni. Uz sliku je Veljko kratko napisao: "Krstan Srbin", a komentari su se odmah nizali da je ovo jedna od najlepših slika očinske ljubavi.

Veljko, koji često ističe koliko mu porodica znači, još jednom je pokazao da je pre svega posvećen otac i porodičan čovek. On već dugi niz godinu uživa u skladnom braku sa suprugom Bogdanom sa kojom ima tri sina - najstarijeg Željka, srednjeg Krstana i najmlađeg Isaiju.

"Moji sinovi moraju da zovu Cecu "baba"

Inače, Veljko je jednom prilikom istakao da insistira na tome da njegovi sinovi njegovu majku Svetlanu Ražnatović Cecu zovu "baba".

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno. Ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - pričao je on.

- Da li je Krstan zove baka ili? - upitala je voditeljka.

- To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne - istakao je bokser.

- Moraće da je zovu baka? Zašto insistiraš na tome? - upitan je.

- Moraće. Zato što je to neki ciklus života, Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko - odgovorio je Veljko.

Autor: M.K.