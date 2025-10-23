POSLALA PORUKU KAČAREVIĆU U ZATVORU! Tamara Đurić poručila: Uvek zajedno... Treći put ju je zaprosio, a ona navodi: Još jedno poglavlje naše priče... (FOTO)

O Tamarinom i Nikolinom crkvenom venčanju se svojevremeno naširoko pričalo i pisalo, dok je ona nedavno otkrila da ju je treći put zaprosio u želji da i pred zakonom bude njegova supruga.

Nekadašnja rijaliti učesnica Tamara Đurić podelila je na društvenim mrežama poruku koju je uputila Nikoli Kačareviću, koji se nalazi u zatvoru.

- Još jedna godina naše ljubavi, još jedno poglavlje naše priče. Neka nam život i dalje piše najlepše rečenice - uz osmehe, zagrljaje i ono naše "uvek zajedno" - napisala je Tamara Đurić.

"Da postanete gospođa Kačarević..."

Tamara je tad na mrežama pokazala pismo u obliku srca koje je dobila od Kačarevića, u kojem je pisalo sledeće:

- Gospođice Đurić da li želite da postanete moja zakonita supruga? Gospođa Kačarević, moj večni saputnik do kraja života? Tvoj Nikola - pisalo je u pismu, a onda je Tamara dodala:

- Ljubav moja, treći put me prosi.

Njih dvoje imaju ćerkicu. Tamara je maksimalno posvećena kao majka i svaki trenutak provodi sa svojom naslednicom, koja se takođe zove Tamara.Nikola Kačarević je, inače, optužen da je za 6.000 evra namamio Aleksandra Šarca, inače svog prijatelja, u Tržni centar Ušće gde je ubijen. Supruga ubijenog Šarca, Sanja Šarac, ranije tokom suđenja je ispričala da je tog dana on otišao sa Kačarevićem u tržni centar, a da je ona otišla sa Tamarom Đurić na ručak.

Autor: M.K.