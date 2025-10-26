JUGA LUDELA ZA NJOM DEVEDESETIH, A ONDA SE PROPILA I KRENULA DA ČISTI ŠTALE! Ivanina životna priča zakucava na licu mesta: Lečila sam se... (FOTO)

Ivanu Banfić volela cela Jugoslavija, a onda se ona propila i završila na lečenju 2005. godine, sada čisti štale i ovako živi.

Pevačica Ivana Banfić (55) izuzetno je bila popularna tokom devedesetih godina , a onda je rešila da se okrene totalno drugom životu i povuče se iz javnosti.Ivana je otišla iz grada i proteklih godina živi na selu gde se posvetila prirodi i životinjama, a jednom prilikom je pokazala i kako čisti štalu.

Ivana se sada ponovo pojavila na malim ekranim u Hrvatskoj i otkrila da je objavila novu pesmu. Ona je prilikom gostovanja imala kožnu jaknu, ravnu smeđu kosu i mnogi su zaključili da izgleda odlično.

Nakon razvoda utehu pronašla u alkoholu

Podsetimo, Ivana se nakon 12 godina razvela od menadžera Robetra Magića, nakon čega je utehu pronalazila u alkoholu.Međutim, pevačica je brzo shvatila da ima problem te je započela lečenje na jednoj klinici 2005. godine. Pored lekarske pomoći, Ivana je spas pronašla i u Indiji, gde je zacelila svoje rane, o čemu je jednom prilikom i sama govorila.

- Tamo mi se desio lični rast - ta zemlja potpuno je srušila moj ego razmažene zvezde u koju sam se polako počela pretvarati - proputovanje Indijom spustilo me na Zemlju, shvatila sam da nisam ništa posebno, da nisam nikakva diva- pričala je pevačica.

Ivana Banfić o životu na selu

Ivana je odlučila i da promeni svoj život iz korena i sada živi na selu, o čemu je govorila u emisiji "Blic dan".

- To je bila odluka mog supruga i mene. Osetili smo da nas grad melje. Volimo prirodu, ja volim bube, ptice, volim da grlim drveće. To je bilo zaista jedno životno iskustvo. Naučila sam da cepam drva, koje pečurke nisu otrovne. Mogu da preživim gde god hoćete. Sada mogu da spavam na travi i vili sa pet zvezdica podjednako isto. Želela sam da vidim kako žive ljudi na selu, a ne samo da budem okružena estradom. Kada su me videli na selu prvo su se šetali oko moje kuće da vide da li sam to ja. Kada bi me videli u gumenim čizmama i da farbam ogradu, bili su šokirani. Ja sam im rekla: "Umesto da idem na seanse i kod psihoterapeuta, ja farbam ogradu". Sada su se već navikli na mene. Svi su predivni.

