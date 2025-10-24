ČITAVA SRBIJA ZNA! Naša voditeljka SE UDALA U ZATVORU, a kad se skine u bikini staje pamet, otkrila šok detalje: Rasprodala sam sve što sam zaradila, SLEPO SAM MU VEROVALA (FOTO)

Voditeljka Anastasija Buđić na svom profilu na Instagramu objavila je sliku u žutom bikiniju od kojih je mnogim muškarcima zastao dah.

Naime, Anastasija je pozirala na stenama, a potom i kako uživa na ležaljci, a njene izvajane obline nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Voditeljka je uživala na suncu, a komentari na njen račun samo su se nizali.

"Ljubav je bila velika, to je neobjašnjiv osećaj koji sam ja doživela"

Podsetimo, Anastasija Buđić gostovala je pre nekoliko meseci u emisiji ''Magazin In'', gde je otvoreno pričala o svojoj velikoj ljubavi sa bivšim suprugom, koji je, nedugo nakon njihovog upoznavanja, završio u zatvoru.

- Ja sam svoju burmu prodala i odvela društvo na piće. Onako da proslavimo. Kao šta ću sad sa ovim, bezveze je, odvela sam sve drugarice na piće da se proveselimo - rekla je Anastasija.Anastasija je nakon toga prokomentarisala njen odnos sa partnerima.

- Strašno je što muškarci žene često shvate zdravo za gotovo. Mislim da sebe nisam volela na pravi način i da sam više ulagala u svoje partnere nego u sebe. Kad sam se preobratila i počela da ulažem u sebe digla sam se i karijerno i mentalno i psihički. Nisam se udala, ali imam stabilnu vezu od tri i po godine - rekla je voditeljka, pa dodala:

- Moj bivši momak, a nakon toga i suprug je završio nažalost u zatvoru. Čitava Srbija zna. Jako brzo, nakon par dana našeg poznanstva, nisam znala za njegov život... Imao je pravne, zakonske probleme i morao da ode na odsluženje kazne. Skoro pet godina smo bili zajedno i tamo smo se i venčali. Ljubav je bila velika, to je neobjašnjiv osećaj koji sam ja doživela. U toj fazi svog života sam bila zasićena svega, on je bio tamo gde je bio i nije mogao da vara. Bilo mi je muka od ljubavnih igrica, haosa... Taj odnos koliko god da je bio turbulentan meni je odgovarao - pričala je Anastasija, pa otkrila kroz šta je sve prolazila zbog ljubavi:

"Slepo sam mu verovala, odrekla sam se karijere u tom trenutku"

- Svašta sam doživljavala. Meni se sve drugarice smeju, ali svi su mi se vraćali. Čim je izaštao iz te institucije on je počeo po starom i razišli smo se... Bila je situacija takva da on preobrati svoj život... Slepo sam mu verovala. Bila sam srećna, odrekla sam se karijere u tom trenutku. To je bila čista ljubav, nisam žalila ni za čim. On tada ništa nije zarađivao, ja sam tada sve rasprodala što sam do tada zaradila i ne žalim zbog toga. Nije nam se dalo, kad sam to shvatila okrenula sam se i izgradila život od nule. Nikada ne bih to ponovila. Nakon te veze sam u amanet dobila probleme da sam na granici insulinske rezistencije i problema sa štitnom žlezdom, pa na mesečnom nivou dajem nekih 100 evra za suplemente kako bih bila nivelisana.

Podsetimo, Anastasija i Ivan venčali su se u februaru 2019. godine u zatvoru u Sremskoj Mitrovići, gde je on služio kaznu zbog šverca nedozvoljenih supstanci.

