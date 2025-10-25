AKTUELNO

Domaći

IMAM DVA DIVNA BRAKA I DVA DIVNA BIVŠA MUŽA! Izjava naše glumice (53) pred kamerama iznenadila sve, a sad pokazala NOVU ŠIK FRIZURU: Šta nije jasno?

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Glumica Srna Lango važi za jednu od naših najlepših glumica.

Naime, ona je sada na svom profilu na Instagramu pokazala svoju novu šik frizuru, a mnogi su bili oduševljeni i koliko glumica ima lepo i negovano lice iako je zagazila u šestu deceniju života.

Ona je pozirala nasmejana i sve oduševila.

"IMAM DVA DIVNA BRAKA I DVA DIVNA BIVŠA MUŽA"

Glumica Srna Lango svojevremeno je u emisiji kod Sanje Marinković rekla da ima dva divna bivša muža, a ova njena izjava bila je mnogima simpatična.

- Ja ne znam šta nije jasno. Ja sam imala dva divna braka i imam dva divna bivša muža, trenutno nemam trećeg, ali Bože moj - rekla je Srna Lango koja je bila u braku i sa glumcem Irfanom Mensurom. Kada je naša čuvena glumica upoznala svog bivšeg supruga, istaknutog glumca Irfana Mensura, oboje su imali decu iz prethodnih brakova: ona sina Aleksu, on sina Filipa, a onda su dobili sina Pavla.

Foto: Instagram.com

"Gojila sam se po 10 kg i mršavila po 50"

Na pitanje da li je spremna ne veliku transformaciju zarad uloge iz snova, nedavno je odgovorila:

- Već sam ih radila, i gojila se i mršavila i šišala, farbala u plavo... Bilo bi strašno kada bih vam rekla na šta sam i dan danas spremna za glumu da radim. To je toliko moje utočište, ta stvar koja se glumom zove u mom životu, da je neukusno koliko sam spremna za to da uradim. Naravno, treba nešto da isprovocira na papiru i vrsta uloge. Gojila sam se po 10 kg, mršavila 50 kg... Zabavlja me da se poružnim, uvek zamolim kad mi neko piše uglogu ako može da je grozna, gadna, blatnjava , ružna, da ima brkove... - otkrila je Lango.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Brak

#Frizura

#Kamere

#Srna Lango

#izjava

POVEZANE VESTI

Domaći

MOJE MESTO! Dragana Mićalović pokazala gde najviše voli da provodi vreme: Pozirala u šortsu i majici, a na licu ni gram šminke... (FOTO)

Domaći

GOLA NOGA, MREŽASTE ČARAPE I BODI SA PROREZIMA: Vrelo izdanje Jelisavete Orašanin, uslikala se u ogledalu, muškarcima pale vilice (FOTO)

Domaći

Oduševila sve: Sloboda Mićalović objavila sliku u prirodnom izdanju - PLJUŠTE KOMENTARI!

Domaći

Glumica pozirala u 53. godini u providnoj haljini! Provokatini snimci iz muškog toaleta sve ostavili bez teksta! (FOTO)

Domaći

O NJENOM TELU SVI PRIČAJU: Marija Karan pozirala kraj bazena, njene fotografije muškarcima pomutile razum

Domaći

LIDIJA VUKIĆEVIĆ PODELILA JAVNO SVOJ VRUĆ SNIMAK! Zapalila mreže, bujne grudi u prvom planu, svi u šoku (VIDEO)