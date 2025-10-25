IMAM DVA DIVNA BRAKA I DVA DIVNA BIVŠA MUŽA! Izjava naše glumice (53) pred kamerama iznenadila sve, a sad pokazala NOVU ŠIK FRIZURU: Šta nije jasno?

Glumica Srna Lango važi za jednu od naših najlepših glumica.

Naime, ona je sada na svom profilu na Instagramu pokazala svoju novu šik frizuru, a mnogi su bili oduševljeni i koliko glumica ima lepo i negovano lice iako je zagazila u šestu deceniju života.

Ona je pozirala nasmejana i sve oduševila.

"IMAM DVA DIVNA BRAKA I DVA DIVNA BIVŠA MUŽA"

Glumica Srna Lango svojevremeno je u emisiji kod Sanje Marinković rekla da ima dva divna bivša muža, a ova njena izjava bila je mnogima simpatična.

- Ja ne znam šta nije jasno. Ja sam imala dva divna braka i imam dva divna bivša muža, trenutno nemam trećeg, ali Bože moj - rekla je Srna Lango koja je bila u braku i sa glumcem Irfanom Mensurom. Kada je naša čuvena glumica upoznala svog bivšeg supruga, istaknutog glumca Irfana Mensura, oboje su imali decu iz prethodnih brakova: ona sina Aleksu, on sina Filipa, a onda su dobili sina Pavla.

"Gojila sam se po 10 kg i mršavila po 50"

Na pitanje da li je spremna ne veliku transformaciju zarad uloge iz snova, nedavno je odgovorila:

- Već sam ih radila, i gojila se i mršavila i šišala, farbala u plavo... Bilo bi strašno kada bih vam rekla na šta sam i dan danas spremna za glumu da radim. To je toliko moje utočište, ta stvar koja se glumom zove u mom životu, da je neukusno koliko sam spremna za to da uradim. Naravno, treba nešto da isprovocira na papiru i vrsta uloge. Gojila sam se po 10 kg, mršavila 50 kg... Zabavlja me da se poružnim, uvek zamolim kad mi neko piše uglogu ako može da je grozna, gadna, blatnjava , ružna, da ima brkove... - otkrila je Lango.

Autor: M.K.