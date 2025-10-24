BITNO JE ŠTA SUD KAŽE! Barbara Bobak progovorila o udesima bivšeg dečka Darka Lazića: Nema šta ja da se potresam...

Pevačica Barbara Bobak svojevremeno je bila u vezi sa kolegom Darkom Lazićem.

Nju su sad pitali da li je čula Darkovu novu pesmu, na šta je odgovorila:

- Jesam. Lepa je pesma, Mirso i Deki su to radili, lepa balada, nema šta.

Lazić je nedavno imao udes u autu, a potom je pao sa kvada, pa se Barbara osvrnula na to.

- Ne mogu ni da kažem šta mislim ja, to nije bitno, bitno je šta misli saobraćajna policija i apelacioni sud o tome - istakla je mlada pevačica.

- Imam tu vrstu odgovornosti kao javna ličnost, i te kako. Nije mu se ništa desilo, tako da nema šta da se potresam - dodala je Barbara.

"Pio sam pre nesreće"

Podsetimo, Darko je nedavno sa suprugom doživeo saobraćajnu nezgodu prilikom koje je zadobio povrede glave, a za "Blic" govorio o detaljima i priznao je da je konzumirao alkohol, iako je prvobitno tvrdio da nije.

- Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim lekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dve flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića - rekao je Darko.

Autor: M.K.