PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Nikola Rokvić neutešan, na emotivan način se oprostio od kolege

Nikola Rokvić se oprostio od kolege emotivnim rečima i fotografijom

Iznenada je preminuo poznati gitarista Dragiša Vasilić Gile, a od njega se emotivnom porukom oprostio pevač Nikola Rokvić.

Rokvić je na svom Instagram profilu saopštio tužnu vest, istakavši da je izgubio dugogodišnjeg gitaristu i bliskog prijatelja s kojim je godinama delio scenu.

Uz Giletovu fotografiju, pevač je podelio dirljivu poruku:

“S Bogom, dobri moj Giška... Hvala za svu ljubav, za svaku notu i drugarstvo...”

Rokvićev oproštaj dirnuo je mnoge njegove pratioce, koji su u komentarima izrazili saučešće i tugu zbog Giletovog preranog odlaska.

