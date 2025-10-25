MOJA NAJVEĆA PODRŠKA: Rada Manojlović posetila oca u Četerežu i snimila ga kako uživa u njenoj pesmi! Pevačica ne krije ponos, emotivnom objavom raznežila mnoge

Rada Manojlović uspela je između nastupa da poseti oca Rada u Četerežu, gde su zajedno uživali u pevačicinom hitu

Pevačica Rada Manojlović objavila je snimak na svom Instagram profilu iz porodične kuće u rodnom Četerežu. Rade je sve vreme bio nasmejan. Pustio je spot pesme svoje mezimice na Jutjubi i nije krio koliko je ponosan na naslednicu, a pevačica je u opisu snimka napisala sledeće:

- Moja najveća podrška. Dođem kući, nešto se zapričala sa sestrom i Suzom, i ćale pušta pesmu (iz prikrajka), kaže sviđa mu se, lepa je. Koliko ga samo volim, koliko je srećan i ponosan i koliko se raduje zbog mene. Otac - napisala je Rada.

Rada je jednom prilikom ispričala da veoma teško, zbog poslovnih obaveza, može da uklopi odlazak u rodni Četerež i da je otac najviše nervira kad joj se ne javi.

Svi ostali ljudi koje ja volim su uz mene. Spojila sam poslovno i privatno u jedno. To je jedini spas. Non-stop sam na putu, neko mora da bude uz mene ko mi znači. Sa sestrom se čujem mnogo puta dnevno, ugovaramo svirke, nastupe, gostovanja. Samo nigde ne mogu da uglavim tatu i to me baš nervira. On je u fazonu da se ne javlja na telefon. Znaš, on koristi mobilni telefon samo kada mu mi trebamo. Tako ne može niko da ga dobije, leže kao kokoška u 20 sati i ustaje u 6. Ceo dan je na njivi, traktor, kad nema posla onda bleji ispred kafane sa prijateljima pije pivo. Nikad nije tu...Volela bih da podelim neke trenutke sa njim. Dobro, promeniće se... Razmišljam da ga preselim u Beograd. Nije mi ni usput, pa da svratim kod njega na 15 minuta, samo da ga vidim - ispričala je Rada u podkastu "Priče između nota".

Autor: M. V.