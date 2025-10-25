AKTUELNO

VODITELJKA UŽIVA NA LUKSUZNOM KRUZERU: Sanja Marinković pozirala u elegantnoj odevnoj kombinaciji, a okružuju je nestvarni prozori (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/sanjamarinkovicofficial ||

Sanja pokazala kako uživa!

Voditeljka Sanja Marinković trenutno se nalazi na luksuznom kruzeru, odakle je podelila nestvarne prizore i pokazala kako se uživa.

Foto: Instagram.com/sanjamarinkovicofficial

Na fotografijama koje je podelila sa pratiocima vidi kako uživa na palubi u beloj odevnoj kombinaciji.

Foto: Instagram.com/sanjamarinkovicofficial

Sudeći po kadrovima, voditeljka uživa punim plućima i koristi svaki trenutak da napuni baterije i pokaže da stil i elegancija nikad ne izlaze iz mode.

Foto: Instagram.com/sanjamarinkovicofficial

Sanja je pokazala i kako izgleda unutrašnjost ogromnog broda, sve je u zlatnoj nijansi, a sa prijateljicama je krenula i u lepo provod.

Autor: M. V.

#Sanja Marinković

#voditeljka

