NAŠOJ PEVAČICI JE 20 LJUDI DOŠLO NA NASTUP: Prestala je da snima albume, a sada je otvoreno progovorila o karijeri

Anđelina otvoreno o usponima i padovima u karijeri

Pevačica Anđelina otkrila je da joj je jednom prilikom 20 ljudi došlo na nastup, ali da je ona sa svojim kolegama sve odradila kao da je bilo 20.000 ljudi.

Naime, pevačica je objasnila i da je danas mnogo bolje izdavati singlove, a ne albume, jer je vreme hiperprodukcije.

- Mislim da je bolje izbacivati singl po singl, bio je period kad su svi izbacivali albume, pa je bilo natrpano. Živimo mnogo brzo, previše svega, kada gruneš 10-12 pesama, neko ne može da isprati sve. Retko kome je sve to za rukom pošlo, možda jedino Tei Tairović - rekla je ona, pa je nastavila:

- Bilo je situacija kad je na moj nastup došlo 20 ljudi. Desilo se to jednom, a ja se ponašam kao da je tu 20.000 ljudi, pevam, zabavljam se. Najjače se provodim sa mojih 20 drugara. Odradila sam ceo nastup, nisam uzela celu dogovorenu svotu novca i provela se nikad jače. Ja sam popila i baš smo se dobro proveli. To me ne obeshrabruje jer su različiti faktori koji utiču na sve to. Pritom, ja radim svoj posao, ako je došlo tu 20 ljudi koji mene vole, ja ću njih da ispoštujem.

