PILA SAM SA SINOM I NJEGOVIM DRUŠTVOM: Zlata Petrović otkrila šta joj Jovan najviše zamera: Jednu stvar ne može da ispravi, a ovo mu je obećala

Pevačica Zlata Petrović kaže da se jednom prilikom zapila sa sinom Jovanom i njegovim društvom.

Pevačica naime, tvrdi da voli da bude upućena u to šta joj deca rade u svakom momentu, ali ne i da ih kontroliše.

- Jednom sam se zapila sa sinom kod kuće. Došlo mu je neko društvo, ponudili su mi čašicu da popijem sa njima, tako smo se zapričali i eto. Na kraju me je puklo! Bilo nam je super, oni su na kraju produžili dalje u grad, a ja sam ostala. Bolje da popiju ispred mene da mogu da vidim kako se ponašaju, nego tamo negde iza leđa. Naravno, nisu problematični, to je najvažnije. Sin mi nekad zamera što previše brinem, ali to radi svaka majka, šta da radim takva sam - rekla je Zlata.

Ona je progovorila i o porocima koje je imao njen sin Miki Dudić.

- Što se mog Mikija tiče to je davna prošlost i bilo je u tinejdžerskim danima, novine su to stalno ponavljale.

Hvala Bogu, 17 godina ne radi to. Što se Jovana tiče ne postoji jedna banka da moje dete duguje. Mi smo skromni ljudi, on je radio i nije bilo potrebe da uzme. Ja ne znam da on duguje. Volela bih da vi novinari istražite i iskopate, pa neka izvole i ljudi. Ja sa mojim sinom otvoreno pričam o najintimnijim temama.

Autor: M. V.