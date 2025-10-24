PEVAČ ZADOBIO POVREDU GLAVE! Objavom zabrinuo sve, pa se oglasio i otkrio detalje

Pevač Bojan Tomović je, vraćajući se iz kafane, pao na komšijska vrata i zadobio posekotinu na glavi.

Pevač Bojan Tomović, poznat ne samo po hitovima već i po brojnim skandalima, poput onoga da je ženu prevario sa njenim bratom, ponovo je dospeo u žižu javnosti.

Prem saznanju medija, Bojan je nedavno, vraćajući se iz kafane u Budvi, u alkoholisanom stanju izgubio ravnotežu i pao na komšijska vrata u zgradi u kojoj živi.



U pokušaju da se popne uz stepenište, Tomović je nezgodno pao i tom prilikom zadobio posekotinu na čelu, iznad obrva, koja mu je, kako što i sam ističe donela trajni ožiljak.

- Pa odmah sam išao da me ušivaju, šta da radim. Ostaće mi ožiljak. Porok će mi doći glave - rekao je Tomović.

Podsetimo, Bojan je nedavno objavio i pesmu "Gospodine Mostrokol", u kojoj peva o porodičnim problemima i incidentu kada su ga u pijanom stanju, majka i brat izbacili iz kuće i pozvali policiju. Nakon tog događaja, skandalozni pevač je, prema njegovim rečima, dobio zabranu prilaska porodici na period od mesec dana.

Autor: M. V.