NAŠA PEVAČICA PISALA KOLEGI, A ON JE BLOKIRAO: Tražila mu samo jedno, pa dobila hladan tuš! SAD ME JE SRAMOTA...

Zoi pisala poznatom pevaču, jedno mu i tražila

Pevačica Sara Šekularac, koja se proslavila kao Zoi, tokom gostovanja u jednoj emisiji svojevremeno prisetila se kako je jednom prilikom pisala Saši Kovačeviću, želeći da zajedno snime pesmu. Sestričina Nataše Bekvalac, međutim, naišla je na hladan tuš.

Kako je istakla - "on ju je, naravno, klasično iskulirao", a zbog čitave priče, koliko god da joj je danas smešna, prilično ju je i sramota.

- Tada sam mislila da bi bilo super da snimimo duet, ali sada, kada čujem njegovu muziku, shvatam da ne postojimo u istom univerzumu - počela je bila u "Chit Chat-u" s osmehom na licu u Zoi, koja starijeg kolegu svakako veoma poštuje kao umetnika.

Tu se nije i zaustavljala.

- Međutim, meni je to tada bilo zabavno, ali on me je klasično iskulirao, naravno. To je skroz okej, jer i ja to uradim nekome kome neću da kažem "ne". Javila sam mu se u fazonu: "Hej, hoćeš li da snimimo pesmu?" i, ono, blok. On je meni poslao video kako njegovo dete igra uz neku moju pesmu - pričala je ona.

- Sad me je sramota toga. Napisala sam nešto poput: "Kad smo već tu, hoćeš li duet?". Nisam baš tako jezivo napisala, ali nešto slično jadno jesam. On mi je odgovorio: "Hajde da se čujemo od ponedeljka". Došao je ponedeljak, ja sam se javila, ali on je bio u fazonu "ne". Bože, to se zaista desilo i sad mi je jako smešno - zaključila je Zoi, koja se nedavno našla u fokusu zbog dueta s tetkom, Natašom Bekvalac, koji je objavljen na njenom najnovijem albumu "Mama".

Sara je, podsetimo, ćerke najstarije sestre Bekvalčeve, Dragane.

