DA LI ĆE SE LJUTITI? Mia Borisavljević tražila dozvolu od muža da koristi tuđu spermu: Njegov odgovor sve šokirao!

Pevačica Mia Borisavljević podvrgla se tretmanu regeneracije kože spermom od lososa, a pre postupka pitala je muža da li se slaže sa tim.

Mia, koju su nedavno umalo prevarili da kupi tuđu pesmu, rešila je da kožu lica podmladi popularnim tretmanom koji za regeneraciju koristi ćelije uzete iz spermatozoida lososa.

Ona je posetila jednu kliniku i snimila ceo postupak, a tom prilikom se i našalila. Na pitanje da li će se njen suprug Bojan Grujić naljutiti zbog sperme od lososa, Mia je odgovorila.

- Pitala sam ga da li će se ljutiti ako uradim tretman spermom od lososa, a on je odgovorio da se ne ljuti. Rekla sam mu: "Ja bih se ljutila da ti staviš spermu od lososice" - rekla je Mia pre početka tretmana.

Inače, pevačica veoma vodi računa o ishrani i redovno trenira, a preskakanje treninga joj stvara nervozu.

- Uživam dok treniram, a ako nekad preskočim trening, odmah budem nervozna. Zdravo se hranim, a doručak mi je najbitniji obrok tokom dana. Potreban nam je svima kako bi nam podigao energiju. Ukoliko ogladnim nakon njega, pojedem bananu ili šaku badema. Za ručak najčešće trknem do svog omiljenog restorana ili naručim hranu, dok za večeru jedem laganu salatu. Važno je ne preskakati obroke - ispričala je Mia, koja priznaje da ne želi da izvadi silikone koje je ugradila pre 20 godina.

Autor: M. V.