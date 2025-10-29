AKTUELNO

ŠAKU NEĆE BITI DOBRO! Pevač posle skandala s Polumentom snimio njegovu pesmu

Šaku neće biti dobro! Emir Brunčević posle skandala s pevačem ipak snimio pesmu zbog koje se "zaratilo"

Emir Brunčević ipak je snimio i izbacio pesmu "Dete ulice", od koje je prvobitno odustao a sve nakon što je pevač Šako Polumenta neprofesionalno postupio u dan pred snimanje ove pesme, koju je trebalo da otpevaju u duetu, otkazao dolazak navodno iz zdravstvenih razloga.

Emir je nakon toga javno istakao da je zbog Šakovih postupaka odustao od pesme, ali nakon što je pesmu otpevao uživo u emisiji "Amidži šou", usledila je lavina reakcija od strane publike i na stotine komentara u kojima su ljudi, puni oduševljenja, tražili da Emir ipak sam otpeva "Dete ulice".

Pevač je to i učinio i pesma je, u njegovom izvođenju, objavljena ovog petka u podne.

- Zbog okolnosti koje su se izdešavale oko ove pesme, u tom trenutku je odlučeno da je ni ne snimam, a onda se desio "Amidži šou" gde sam otpevao samo njen deo i reakcije su bile neverovatne. Posle stotina i stotina vaših poruka i komentara, shvatio sam da ne treba da odustanem od ove pesme, jer ona očigledno ne odustaje od mene.

I evo je.

"Dete ulice", u mom izvođenju.

Ova pesma mi mnogo znači. Ova pesma dirnula je mnoge duše, a moja je puna jer znam da sam doprineo da ne bude zaboravljena. Uživajte, hvala vam na bezgraničnoj podršci! - poručio je Emir putem svojih društvenih mreža.

Podsetimo, nakon što je Emir javno rekao da se Šako nije pojavio na zakazanom snimanju, te da je saznao i da je njegov izgovor o navodnoj bolesti bio laž, Polumenta je bez zadrške počeo da vređa kolegu. On je tada izjavio za sebe da je "gigant", a Emira je vređao, između ostalog ga nazivajući "idiotom".

Međutim, ogroman broj ljudi i publike zauzeo je Emirovu stranu, što je pevača i dovelo do odluke da ipak objavi pesmu "Dete ulice".

