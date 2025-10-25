AKTUELNO

GOLUBOVIĆ ZAPROSIO KRISTINU? Zajedno posetili njene roditelje, a on zatražio ruku Spalevićeve (VIDEO)

Zvone zvona svadbena u domu Kristijana i Kristine

Kristijan Golubović rešio je da odvede svoju partnerku Kristinu Spalević pred oltar.

Rešili su sve nesuglasice i svojoj ljubavi dali još jednu šansu, a sada su zajedno otišli kod Kristininih roditelja.

Bivša zarugarka snimala je scenu za stolom, gde vidimo njene roditelje i Kristijana kako ćaskaju i pregovaraju oko nekog posla.

Kristina ih je prekinula i obratila se Kristijanu:

- Kristijane, hoćeš da pričaš sa mamom i tatom ono što si rekao? - pitala ga je Kristina.

- Za šta? - pitao je Golubović zbunjeno.

- Hteo je da vas pita za moju ruku - otkrila je ona.

- On ti uzeo i glavu i dupe i ruku, sve ti je uzeo - poručila je Kristinina majka.

- Ne, ne, mora da se ispoštuje - dobacio je tata.

- Kristijane, izvini, mi imamo običaj... - nadovezala se Kristina kroz smeh, a onda je Golubović planuo:

- Kristina, to tako ne ide. Usred nekog petog razgovora, ti si se setila. Kad budem otaljao ovo iz crkve, onda ćemo reći ljudima - istakao je Kristijan i dodao:

- Kakva ruka? Da tražim posebno ruku, nisam ja u 16. veku vitez, džumara obična, stariji od tvog ćaleta a sad kao: "Je l' možete da mi date ruku?" - poručio je Kristijan Golubović.

