Paf Didi napadnut u zatvoru! Probudio se s nožem na grlu, čuvari reagovali

Napad ili upozorenje?

Reper Šon Didi Kombs poznatiji kao Paf Didi navodno je napadnut u zatvoru u Bruklinu.

Njegov prijatelj tvrdi da se probudio s nožem na grlu. Kombs pokušava da bude premešten u blaži zatvor u Nju Džersiju.

Finij je za Dejli mejl otkrio da se Didi „probudio s nožem na grlu“ u svojoj ćeliji u Metropoliten zatvoru u Bruklinu.

- Ne znam da li se borio s napadačem ili su stražari reagovali, ali znam da se to dogodilo - izjavio je Finij, koji repera poznaje više od tri decenije.

Napad je upozorenje?

Prema njegovim rečima, napad nije bio pokušaj ubistva, već poruka zastrašivanja.

- Da je napadač zaista hteo da ga povredi, Šon bi već bio ranjen. Trebala mu je samo sekunda da mu prereže grlo. To je verovatno bio način da mu poruči: „Sledeći put nećeš imati sreće.“ Sve je to zastrašivanje. Ali to neće uplašiti Šona - on je dete Harlema, rekao je Finij.

Dodao je da svog prijatelja smatra „neuništivim čovekom“, kao i posvećenim ocem, bratom i prijateljem.

- Uveren sam da će Šon ostati svoj i izaći iz svega ovoga jači, dodao je on.

Autor: M. V.