Paf Didi napadnut u zatvoru! Probudio se s nožem na grlu, čuvari reagovali

Napad ili upozorenje?
Reper Šon Didi Kombs poznatiji kao Paf Didi navodno je napadnut u zatvoru u Bruklinu.
Njegov prijatelj tvrdi da se probudio s nožem na grlu. Kombs pokušava da bude premešten u blaži zatvor u Nju Džersiju.
Finij je za Dejli mejl otkrio da se Didi „probudio s nožem na grlu“ u svojoj ćeliji u Metropoliten zatvoru u Bruklinu.
- Ne znam da li se borio s napadačem ili su stražari reagovali, ali znam da se to dogodilo - izjavio je Finij, koji repera poznaje više od tri decenije.
Napad je upozorenje?
Prema njegovim rečima, napad nije bio pokušaj ubistva, već poruka zastrašivanja.
- Da je napadač zaista hteo da ga povredi, Šon bi već bio ranjen. Trebala mu je samo sekunda da mu prereže grlo. To je verovatno bio način da mu poruči: „Sledeći put nećeš imati sreće.“ Sve je to zastrašivanje. Ali to neće uplašiti Šona - on je dete Harlema, rekao je Finij.
Dodao je da svog prijatelja smatra „neuništivim čovekom“, kao i posvećenim ocem, bratom i prijateljem.
- Uveren sam da će Šon ostati svoj i izaći iz svega ovoga jači, dodao je on.
Autor: M. V.