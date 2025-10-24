AKTUELNO

Domaći

UŽIVA U STANU OD 105 KVADRATA: Pevačica pokazala pravo lice, pozirala na terasi bez trunke šminke u spavaćici (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Uživala je na terasi obučena u svilenoj spavaćici bez šminke

Pevačica Tijana Milentijević nedavno je u Obrenovcu kupila stan od 105 kvadrata, a koji još uvek nije skroz opremila.

U međuvremenu, pevačica uživa na prostranoj terasi, a sada se snimila u spavaćici dok se odmarala na suncu.

Foto: Instagram.com

Tijana je naime, bila u svilenoj spavaćici bez brushaltera, a svima je zapalo za oko to što na licu nije imala ni trunku šminke.

Inače, poznatija u javnosti kao Žena od sultana, Tijana nije krila da se bori sa viškom kilograma, a nedavno se pohvalila da je smršala 12 kilograma.

Foto: Instagram.com

- Doživela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zbog zdravlja, smršala sam deset kilograma. Meni to mnogo znači - istakla je Tijana nedavno, pa se pohvalila rezultatima.

Pevačica je ranije govorila o tome da su po sredi bili problemi sa hormonima, te je to zbog toga imala probleme sa kilažom, dok danas jede po malo, kako ne bi došlo do jo-jo efekta.

Autor: M. V.

#Estrada

#Tijana M. Žena od sultana

#Tijana eM

#nekretnina

#pevačica

#stan

