Tea srušila Instagram! Objavila fotku u sakou ispod kojeg nema ništa, pa poručila: Hiljade žena mrze te u meni! (FOTO)

Zapalila mreže!

Balkanska Bijonse Tea Tairović srušila je Instagram najnovijom objavom. Naime, Tea je objavila fotku u sakou ispod kojeg nema ništa, a opisom fotografije zaintrigirala je sve.

Po svemu sudeći, reklo bi se da je u pitanju tekst njene nove pesme koja je u pripremi i koja će se naći na njenom novom albumu, a nosi naziv ''Oprostite sudija''.

- Opasno me rade geni, hiljade žena mrze te u meni - poručila je Tea u opisu fotografije, a među prvima je reagovala pevačicina koleginica Nataša Bekvalac, koja je ispod njene objave ostavila nekoliko emotikona srca.

Inače, Teu 15. novembra očekuje veliki koncert u Skoplju, u sportskoj hali Boris Trajkovski.

Autor: M.K.