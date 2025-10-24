AKTUELNO

Domaći

Tea srušila Instagram! Objavila fotku u sakou ispod kojeg nema ništa, pa poručila: Hiljade žena mrze te u meni! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Zapalila mreže!

Balkanska Bijonse Tea Tairović srušila je Instagram najnovijom objavom. Naime, Tea je objavila fotku u sakou ispod kojeg nema ništa, a opisom fotografije zaintrigirala je sve.

Po svemu sudeći, reklo bi se da je u pitanju tekst njene nove pesme koja je u pripremi i koja će se naći na njenom novom albumu, a nosi naziv ''Oprostite sudija''.

Foto: Instagram.com

- Opasno me rade geni, hiljade žena mrze te u meni - poručila je Tea u opisu fotografije, a među prvima je reagovala pevačicina koleginica Nataša Bekvalac, koja je ispod njene objave ostavila nekoliko emotikona srca.

Inače, Teu 15. novembra očekuje veliki koncert u Skoplju, u sportskoj hali Boris Trajkovski.

Autor: M.K.

#Pesma

#Tea Tairović

#pevačica

#sako

POVEZANE VESTI

Domaći

VRELO, VRELIJE, TEA TAIROVIĆ! Muzička zvezda objavila fotku nakon treninga, sve oči uprte u njenu vitku liniju (FOTO)

Domaći

Luna Đogani u nikad vrelijem izdanju! Pozirala s novom frizurom, a svi komentarišu njeno bujno poprsje (FOTO)

Domaći

Cecina prija oduševila izgledom! Danijela se skinula, pa pozirala sa ćerkom na egzotičnoj destinaciji! Na ovome bi joj svi pozavideli! (FOTO)

Domaći

POKAZALA SVE ATRIBUTE! Maja Marinković vrelim izdanjem zapalila društvene mreže: Grudi i zadnjica u prvom planu (FOTO)

Domaći

MILICA DABOVIĆ U VRELOM IZDANJU KOJE JE ZAPALILO INTERNET: Čizme do butina, kratka kosa i stav koji obara s nogu! (FOTO)

Domaći

GOVORI PET JEZIKA, A INDEKS JOJ PUN DESETKI! Pevačicina ćerka u kupaćem ISTA PAMELA ANDERSON, pokazala telo top modela: Ona se odlučila za politiku i