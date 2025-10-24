AKTUELNO

SVE JE SPREMNO ZA GALA SLAVLJE! Jovana Jeremić večeras proslavlja 35. rođendan! Voditeljka nije štedela na dekoraciji, sve pršti od luksuza: Cveće i svećnjaci na sve strane... (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Da li će ovo biti proslava godine?

Voditeljka TV Pink Jovana Jeremić večeras proslavlja 35. rođendan, a poslednje pripreme za nezaboravnu feštu su u toku. Jovana je poznata po svojim gala proslavama, a ni ovaj put nije štedela.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Mi smo zavirili u restoran u kojem će se održati slavlje, a dekoracija je kao iz bajke. Pored bogate dekoracije, tu je i bogat švedski sto za mnogobrojne zvanice večeras.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Podsetimo, Jovana Jeremić je sebi za rođendan kupila luksuzni automobil. Ona je ovu informaciju podelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Uskoro ce moj rođus, a ja samu sebe najbolje umem obradovati. Zasluženo! 25.10. Dobro, ne kažem da nema još onih koji me znaju dobro... Megalomanka sam samo prema sebi jer sam svoje želje sama sebi ostvarila...Sad idemo najjači level... Nastavljamo! Zlatno doba je zlatno! A kreće... Ne volim lažnu skromnost i obožavam sebe sto ne moram da je glumim u javnosti. Živim bas kako hoću - napisala je Jovana koja se slikala u skupocenom novom automobili.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.

