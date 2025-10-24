Jovana Jeremić na svom rođendanu svetom vodom oterala veštice, pa otkrila da li je VILA U GROCKOJ I DALJE NJENA, a onda sve zaintrigirala: Mogućnost pomirenja sa Draganom postoji (VIDEO)

Sve loše ostavila u 34. godini, a za svoju 35. ima velike planove!

Voditeljka TV Pink Jovana Jeremić večeras dočekuje rođendan u jednom lokalu u srpskoj prestonici, a tim povodom je napravila veliku žurku.

- Počela sam sebi da se vraćam. Ovo je najgora godina u mom životu. Danas punim jubilarnu 35. godinu. Izašla sam iz svega mudrija, stabilnija. Spasila me je ćerka Lea. Večeras dočekujemo moj rođendan! Prvo što ću uraditi posle ponoći je da vodim jutarnji... (smeh) - rekla je prvo Jovana.

- Imam želju, želim da se udam ponovo, ovog puta u crkvi konačno. Ja sam i ranije pričala da ću imati dva braka. Želim brak pred Bogom. Želim da nadmašim nekadašnju Cecinu svadbu! Želim TV prenos, sve, to je moja želja. Želim i još jedno dete, ako može sin - dodala je voditeljka pred našim kamerama.

- Ima kandidata za venčanje, ali želim da pošaljem poruku. Ne planiram da krijem nikoga, samo prvih 6 meseci, a posle sve može. Samo ozbiljne stvari dolaze u obzir! Ovi muškarci okolo svi imaju neki problem koji mi ne odgovara. Imperiju već imam, a treba mi kralj! - rekla je potom Jovana.

- Dvojica bivših dolaze sigurno večeras, treći je pozvan, al' je sprečen da dođe, javio mi je. Ja sam sa bivšima u dobrim odnosima. Svi su me oni napravili kao ženu. Kad smo prijatelji uvek postoji mogućnost povratka... (smeh) Moja tetka se dva puta udavala za istog čoveka, pa... (smeh) Da li je vila Jovana ostala u mom vlasništvu? Ne uzimam ja tuđu imovinu, niti sam bila sa Draganom iz koristi, mislim da sam jasna - istakla je voditeljka "Pinka".

- Bila sam na groblju pre tri dana, jer mi je prvi rođendan bez oca, tu sam duvala svećice. Od kad mi je tata umro ja sam svoja, pre toga sam bila njegova. Kad ženi premine otac tek onda se iskristališe ko je pravi muškarac u njenom životu. Velike žene imaju velike ljubavi - rekla je Jovana.

"Ja sam čarobnica"

- Ja sam umrla i ponovo se rodila, zato je tu ovaj feniks. Ja sam čarobnica, zato sam došla sa plaštom. Imam odgovor za sve one koji su me povredili u prethodnom periodu. Evo, ovo je sveta voda iz crkve Sv. Petke, prosipam je za sve one veštice koje su htele da me unazade! Nijedna magija nije jača od Jovane Jeremić! Ja sam najveća magija, otrov se čuva u malim bočicama - zaključila je Jovana Jeremić.

U nastavku pogledajte detaljnije:

