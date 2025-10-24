AKTUELNO

Domaći

BIVŠI MUŽ JOVANE JEREMIĆ STIGAO NA NJEN 35. ROĐENDAN: Voditeljka snažno zagrlila Voju, a on ponosno pozira u elegantnom odelu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Voditeljka Jovana Jeremić sve je šokirala, kada se večeras na svom rođendanu pojavila u providnom kostimu.

Naime, Jovana puni 35. godina, a večeras je spremila veliko slavlje i posebnu dekoraciju i gostima zabranila da joj donose jednu stvar.

Među prvim gostima stigao je Jovanin bivši suprug Vojislav Milošević, sa kojim ima ćerku Leu.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Voja je bio u elegantnom odelu, a kada ga je Jovana videla snažno ga je zagrlila i pozdravila. Jovana inače stalno ističe da su ona i Voja jedno drugome velika podrška u svemu.

"Želim brak pred Bogom. Želim da nadmašim nekadašnju Cecinu svadbu"

- Počela sam sebi da se vraćam. Ovo je najgora godina u mom životu. Danas punim jubilarnu 35. godinu. Izašla sam iz svega mudrija, stabilnija. Spasila me je ćerka Lea. Večeras dočekujemo moj rođendan! Prvo što ću uraditi posle ponoći je da vodim jutarnji... (smeh) - rekla je prvo Jovana.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Imam želju, želim da se udam ponovo, ovog puta u crkvi konačno. Ja sam i ranije pričala da ću imati dva braka. Želim brak pred Bogom. Želim da nadmašim nekadašnju Cecinu svadbu! Želim TV prenos, sve, to je moja želja. Želim i još jedno dete, ako može sin - dodala je voditeljka pred našim kamerama.

- Ima kandidata za venčanje, ali želim da pošaljem poruku. Ne planiram da krijem nikoga, samo prvih 6 meseci, a posle sve može. Samo ozbiljne stvari dolaze u obzir! Ovi muškarci okolo svi imaju neki problem koji mi ne odgovara. Imperiju već imam, a treba mi kralj! - rekla je potom Jovana.

Autor: M.K.

#Bivši muž

#Jovana Jeremić

#Rođendan

#Vojislav Milošević

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

SVE PROVIDNO! Jovana Jeremić došla na svoj 35. rođendan POPUT SVETSKE DIVE: Voditeljka sve iznenadila stajlingom (FOTO+VIDEO)

Domaći

OVO JE BRAT JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka TV Pink javno pokazala kako on izgleda, ne krije koliko joj je pomogao! (FOTO)

Domaći

JOVANA JEREMIĆ U HEKLANOM ODELU! Voditeljka objavila slike iz Moskve, na glavu stavila maramu: Sebi ispunila veliku želju (FOTO)

Domaći

JOŠ JEDNU GODINU S TOBOM LJUBAVI: Jovana Jeremić otrkila šta želi za 35. rođendan (FOTO)

Domaći

Jovana Jeremić pozirala u bikiniju: Voditeljka nikad zgodnija, mamila uzdahe jačeg pola na plaži (FOTO)

Domaći

JOVANA JEREMIĆ U ŠTIKLAMA I MINIĆU NA KARTINGU! Voditeljka otkrila nepoznati detalj iz života: Vraćamo se na početak (FOTO)