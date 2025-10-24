BIVŠI MUŽ JOVANE JEREMIĆ STIGAO NA NJEN 35. ROĐENDAN: Voditeljka snažno zagrlila Voju, a on ponosno pozira u elegantnom odelu (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić sve je šokirala, kada se večeras na svom rođendanu pojavila u providnom kostimu.

Naime, Jovana puni 35. godina, a večeras je spremila veliko slavlje i posebnu dekoraciju i gostima zabranila da joj donose jednu stvar.

Među prvim gostima stigao je Jovanin bivši suprug Vojislav Milošević, sa kojim ima ćerku Leu.

Voja je bio u elegantnom odelu, a kada ga je Jovana videla snažno ga je zagrlila i pozdravila. Jovana inače stalno ističe da su ona i Voja jedno drugome velika podrška u svemu.

"Želim brak pred Bogom. Želim da nadmašim nekadašnju Cecinu svadbu"

- Počela sam sebi da se vraćam. Ovo je najgora godina u mom životu. Danas punim jubilarnu 35. godinu. Izašla sam iz svega mudrija, stabilnija. Spasila me je ćerka Lea. Večeras dočekujemo moj rođendan! Prvo što ću uraditi posle ponoći je da vodim jutarnji... (smeh) - rekla je prvo Jovana.

- Imam želju, želim da se udam ponovo, ovog puta u crkvi konačno. Ja sam i ranije pričala da ću imati dva braka. Želim brak pred Bogom. Želim da nadmašim nekadašnju Cecinu svadbu! Želim TV prenos, sve, to je moja želja. Želim i još jedno dete, ako može sin - dodala je voditeljka pred našim kamerama.

- Ima kandidata za venčanje, ali želim da pošaljem poruku. Ne planiram da krijem nikoga, samo prvih 6 meseci, a posle sve može. Samo ozbiljne stvari dolaze u obzir! Ovi muškarci okolo svi imaju neki problem koji mi ne odgovara. Imperiju već imam, a treba mi kralj! - rekla je potom Jovana.

Autor: M.K.