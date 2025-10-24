AKTUELNO

Domaći

OVO SE ČEKALO! Dragan sa sinovima stigao kod Jovane, voditeljka bivšem partneru pala u zagrljaj (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Na Jovaninom licu nikad širi osmeh!

Popularna voditeljka TV Pink Jovana Jeremić puni 35 godina, a večeras je spremila veliko slavlje i posebnu dekoraciju i gostima zabranila da joj donose jednu stvar, a u pitanju je cveće.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Svi su čekali da li će se na rođendanu voditeljke pojaviti njen bivši emotivni partner Dragan Stanković. Njegov dolazak nije izostao, a pojavio se sa svojim sinovima.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Jovana je nasmejana pozirala sa Draganom i njegovim sinovima, a u jednom momentu mu je pala u zagrljaj.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

pročitajte još

BIVŠI MUŽ JOVANE JEREMIĆ STIGAO NA NJEN 35. ROĐENDAN: Voditeljka snažno zagrlila Voju, a on ponosno pozira u elegantnom odelu (FOTO)

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: Pink.rs

#Dragan Stanković

#Jovana Jeremić

#sinovi

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

DESETI DAN HODOČAŠĆA NIKOLE ROKVIĆA! Evo kako provodi 1. maj i ko mu pravi društvo duboko u šumi, sa divljmim životinjama! (FOTO)

Zadruga

"MI DA LEŽIMO, A DECA SE IGRAJU" Janjuša Anelina TRUDNOĆA izvukla iz OČAJA, jedva čeka da započne PORODIČNI život! (VIDEO)

Domaći

BIVŠI MUŽ JOVANE JEREMIĆ STIGAO NA NJEN 35. ROĐENDAN: Voditeljka snažno zagrlila Voju, a on ponosno pozira u elegantnom odelu (FOTO)

Domaći

TANJA SAVIĆ STIGLA NA PROMOCIJU NOVOG ALBUMA SA SINOVIMA I VERENIKOM MUKIJEM: Pozirali kao srećna porodica, ovo je DOKAZ da pevačicin izabranik gleda

Zadruga

Teške muke dva Nenada: Teodora i Anđela uživaju kao kraljice, Gastoz i Bebica se izlomiše u kuhinji! (VIDEO)

Domaći

Specijalno priznanje za Darka Tanasijevića: Admini sa Instagrama obradovali voditelja, ovo nije mogao ni da sanja! (FOTO)