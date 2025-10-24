OVO SE ČEKALO! Dragan sa sinovima stigao kod Jovane, voditeljka bivšem partneru pala u zagrljaj (FOTO)

Na Jovaninom licu nikad širi osmeh!

Popularna voditeljka TV Pink Jovana Jeremić puni 35 godina, a večeras je spremila veliko slavlje i posebnu dekoraciju i gostima zabranila da joj donose jednu stvar, a u pitanju je cveće.

Svi su čekali da li će se na rođendanu voditeljke pojaviti njen bivši emotivni partner Dragan Stanković. Njegov dolazak nije izostao, a pojavio se sa svojim sinovima.

Jovana je nasmejana pozirala sa Draganom i njegovim sinovima, a u jednom momentu mu je pala u zagrljaj.

Autor: Pink.rs