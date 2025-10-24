PRAVA PRINCEZA! Ćerka Jovane Jeremić se pojavila sa krunom na gala proslavi! Svaki detalj precizno osmišljen! (FOTO)

Popularna voditeljka TV Pink Jovana Jeremić puni 35 godina, a večeras je spremila gala slavlje, kako bi napravila provod za pamćenje.

Na rođendansku proslavu prvi su proslavu prvi su pristigli njeni bivši partneri Dragan Stanković i Vojislav Milošević, a pažnju pripadnika sedme sile osvojila je Lea, ćerka Jovane Jeremić.

Lea se pojavila u kostimu princeze, što je sve oduševilo, a njena ponosna majka nije mogla da sakrije osmeh s lica.

Jovana je istakla da je godina iza nje bila veoma teška, ali da joj je njena naslednica bila najveća snaga i razlog da se uzdigne i nastavi u nove pobede.

Autor: S.Z.