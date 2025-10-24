RODILA PEVAČU DETE, A SAD SLAVI SA MUŽEM BIZNISMENOM I SVE PRŠTI OD LJUBAVI! Ana Sević u vatrenoj haljini, muž je ljubi i podiže: Njenoj sreći nema kraja (FOTO)

Pevačica i voditeljka Ana Sević već duži niz godina uživa u braku biznismenom Danijelom Nedeljkovićem sa kojim ima dvoje dece, dok iz braka sa Darkom Lazićem ima ćerku Lorenu.

Ana Sević danas je po svemu sudeći imala veliki razlog za slavlje, a romantičnu situaciju sa suprugom Danijelom usnimila je njena koleginica Jelena Kostov.

Naime, Ana i Danijel su zagrljeni plesali i ljubili se, a nju je suprug u jednom trenutku podigao i sve je prštalo od ljubavi i strasti. Šta je bio razlog njihovom dobrom raspoloženju nije za sada poznato.

Ana Sević blistala je u vatreno crvenoj haljini i sve joj je bilo potaman.

- Jer ljuba je sve. Lepo moje, najlepše tek dpolazi - napisala je Jelena Kostov i objavila zajedničku fotku.

Ana Sević u odličnim odnosima sa Darkom Lazićem

Nekadašnja pevačica Ana Sević bila je na venčanju bivšeg supruga, folkera Darka Lazića i još tada govorila o njihovom odnosu.

- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević pred našim kamerama.

- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - dodala je ona.

Autor: M.K.