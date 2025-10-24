INDI EKSPLODIRALA NA MREŽAMA! Dekolte do pupka zapalio internet, niko ne zna gde da gleda: Grudi samo što joj ne ispadnu iz haljine (FOTO)

Pevačica Indi Aradinović (39) podigla je pravu buru na društvenim mrežama kada je objavila nove slike sa ogromnim dekolteom.

Svojim najnovijim fotografijama ostavila je pratioce bez daha, ali i izazvala podeljene reakcije.

Naime, Indi se pojavila u kraljevsko plavoj haljini sa dekolteom koji seže gotovo do pupka, a njeno bujno poprsje bilo je u prvom planu.

Bez obzira na komentare, jedno je sigurno, Indi zna kako da privuče pažnju i da njene fotografije nikoga ne ostave ravnodušnim.

"Imala sam 19 godina, prijala mi je njegova zrelost"

Pevačica Indira Indi Aradinović otkrila je da je jednom prilikom imala partnera koji je bio stariji od njenog oca.Naime, priča se povela kada je u jednoj emisiji bila sa koleginicom Verom Matović, te je otkrila kakav stav ima o tome.

- Ako imaju dobar džep, onda će mlade devojke hteti starije. Ali spavati sa tatom ili sa dedom, malo je tužno i ružno i ne verujem da bi neka devojka tako nešto poželela. Nemojte da se bavimo takvim ženama. Ne srećem ih, ne idem tamo gde one odlaze - rekla je Vera Matović u emisiji "Magazin In", da bi je nakon toga odmah Indi demantovala koja je potvrdila da je bila sa starijim čovekom, kao i da joj takve veze uopšte ne smetaju:

- Imala sam starije partnere i bila jako srećna i zaljubljena. Stariji je bio od mog oca, par godina. Tata me je dobio sa 25, znači imao je iznad tri decenije. Bila sam malo starija od Ruže Rupić koja sada ima 19 godina. Prijala mi je njegova zrelost - rekla je samouvereno pevačica i izazvala burne reakcije u studiju.

Autor: Pink.rs