Jovana Jeremić oduvala svećice uz trubače, pored nje Dragan, Voja i njihova ćerka, slavljenica se latila mikrofona! (VIDEO)

Fešta!

Popularna voditeljka TV Pink Jovana Jeremić puni 35 godina, a večeras je spremila veliko slavlje i posebnu dekoraciju i gostima zabranila da joj donose jednu stvar, a u pitanju je cveće.

Prava pometnja nastala je kad su došli trubači i priredili slavljenici i gostima atmosferu za pamćenje.

Nakon toga Jovana je uz trubače oduvala svećice sa rođendanske torte, a pored nje bili su i njen bivši muž Vojislav Milošević, njena ćerka Lea, ali i bivši partner Dragan Stanković. Slavljenica se u jednom momentu latila mikrofona i zapevala.

U nastavku pogledajte kako je sve to izgledalo:

Autor: Pink.rs