'SVI STE JAKO DOBRI U TOME DA SUDITE' Mihina udovica BESNA KAO NIKADA PRE! Reči Arijane Mihajlović odjekuju svetom: Nikad ne znate šta se krije iza osmeha

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Instagram.com ||

Udovica legendarnog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, Arijana Mihajlović, oglasila se na Instagramu i poslala oštru poruku svima koji joj, kako kaže, "sude zbog načina na koji tuguje".

Arijana, koja se trudi da nastavi život posle ogromnog gubitka, često deli fotografije iz svakodnevice, ali su joj neki pratioci zamerili da "previše brzo ide dalje" i da "izgleda previše srećno za nekoga ko je izgubio muža".

Na te komentare odlučila je da odgovori javno i bez uvijanja.

"Svi ste jako dobri u tome da sudite kako neko treba da živi tugu ovako veliku. Ni mi koji je živimo ne znamo kako da je podnesemo, i ponekad ne prepoznajemo ni sami sebe u svojim ponašanjima. Svako pokušava da pronađe svoj način da nastavi da živi, ali jedno je isto za sve - bol. Svako od nas ima svoj način da je prebrodi, i niko nema pravo da to osuđuje" - poručila je Mihina udovica i na kraju je dodala rečenicu koja je mnogima naterala suze na oči:

"Ne činite da se ljudi osećaju pogrešno zbog osmeha...jer nikada ne znate šta se zaista krije iza tog osmeha".

Arijana i Siniša Mihajlović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Od njegove smrti, Arijana često objavljuje emotivne poruke i sećanja, ali i fotografije koje pokazuju da, uprkos svemu, pokušava da pronađe svetlost posle tame.

Autor: Jovana Nerić

