RAZVOD JE U TOKU! Nikola Peković se razvodi od žene i gradi kuću na Avali! Detalji se čuvaju u strogoj tajnosti: Želi mir!

Bivši košarkaš Nikola Peković planira novi početak sa svojom novom devojkom i odlučio je da se preseli na Avalu, gde su već odabrali lokaciju za izgradnju kuće.

Nikola Peković se trenutno razvodi od supruge, doktorke Violete Peković, a novi dom planira daleko od Meljaka, gde trenutno borave, kako bi izbegao "znatiželjne poglede".

- On želi mir, pa je kupio zemljište u Avali, gde će uskoro početi da gradi kuću. Tvoja kuća. Ne znam tačnu adresu, niti tačnu lokaciju, čuva se strogo u tajnosti, kao i sve ostale detalje, ali znam da mu je veoma važno da žena ne sazna gde se kreće. Odnosi su zaista slomljena, razvod je u toku i svaka informacija dovodi do problema. On i njegova devojka žele da se sklone sa puta i da se ne uznemiravaju. Odavno se povukao iz javnog života, ima svoje poslove koje radi, i to mu je sasvim u redu - rekao je izvor blizak porodici Peković.

Trenutno, Nikola živi u kući svoje nove devojke u Meljaku, gde su unajmili dva vučjaka koji čuvaju imanje.

- Pekmen je besan, ali baš besan. Kipti i sve u njemu kuva. Smeta mu što se u medijima provlači njegov novi ljubavni život, koji je otkriven kada je odlučio da se razvede. Žali se prijateljima da je Violeta potkupila okolinu u Meljaku kako bi joj javljali apsolutno sve šta se dešava u njegovom novom domu. A nju baš briga, ona živi svoj život. Toliko je ljut da čak ni s komšijama više niko iz kuće ne priča, niti idu na kafu, niti im ko dolazi samo da se ne bi saznalo šta rade. U ozbiljnoj su paranoji. Porodica njegove devojke je uvela stroge mere da se informacije ne iznose iz kuće, a istina je da su unajmili dva vučjaka - rekao je izvor.

Peković je podneo zahtev za razvod braka, a brakorazvodna parnica uskoro počinje. Kako prenose domaći mediji, Nikola se ne slaže sa zahtevima bivše supruge, koja navodno traži polovinu imovine.

- Uskoro počinje ročište, a Nikola ženi, s kojom ima dete, ne želi da prepusti imovinu. Nešto su stekli u braku, a ima dosta toga što je on imao pre nego što se oženio. Priča se da imaju predbračni ugovor, to nije tačno. Violeta nikakav papir na dan venčanja, a ni pre toga nije potpisivala. Oni su se tada uzeli iz najveće ljubavi. Međutim, okolnosti su se promenile i Violeta želi maksimalno da obezbedi svog sina. Biće tu haos na suđenju, garantujem vam jer posle razlaza nisu ostali u prijateljskom odnosu, a druga žena je jedan od glavnih razloga kraha njihovog braka - priča izvor za domaće medije.

Podsetimo, proslavljeni košarkaš i njegova još uvek zakonita supruga, doktorka radiologije, upoznali su se 2015. godine, a već u junu naredne godine venčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru 2016. dobili su sina, a na svadbenom slavlju u luksuznom hotelu prisustvovalo je oko 400 zvanica.

Tokom poslednjih godina njihov odnos postao je turbulentan, što je na kraju dovelo do razvoda, i oboje su krenuli svojim putem.

