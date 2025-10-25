NAPADNUTA BIVŠA KEBINA SNAJKA: Sofija se oglasila: Taj čovek me je udarao i vređao, kako ima obraza to da radi!

Bivša žena Igora Kojića, Sofija Dacić nedavno je doživela neprijatnu situaciju, te je to podelila sa javnošću.
Naime, bivša snajka Dragana Kojića Kebe je odlučila da se oproba u jednom muzičkom takmičenju, a navodno je razlog kraha braka između nje i Igora Kojića bio taj jer je nije podržao u želji da se bavi pevanjem.
Sofija Dacić je inače i vrlo aktivna na društvenoj mreži Tiktok, pa je nedavno opisala neprijatnu situaciju koja joj se dogodila.
Kako je ispričala bila je u jednoj radnji sa sestrom i kupile su cipele koje koštaju 200 evra.
Kada su došle kući shvatile su da štikla na cipeli nije dobra i da u njima ne može da se hoda. One su kontaktirale radnju i rekle da štikla nije dobra, ali su ih oni ubeđivali u suprotno. Čak su joj rekli da njena sestra ne zna da hoda na štiklama.
- Meni je žao što neko ima obraza da me okači na stori, a bio je toliko bezobrazan i neprofesionalan prema meni. Taj čovek me je udarao, vređao u tom lokalu i još se pravda da je on u pravu. Svakako, inspekcija vas čeka - poručila je Dacićeva na društvenoj mreži Tiktok.
