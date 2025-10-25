AKTUELNO

Domaći

RADA MANOJLOVIĆ IMA DEČKA! Pevačica sve priznala, pa progovorila o pikanterijama IZ KREVETA!

Foto: TV Pink Printscreen

U najnovijem izdanju emisije "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković ugostila je pevačice, Radu Manojlović, Tijanu Dapčević, Vanju Mijatović, pevače Bojana Vaskovića iz Lexington benda i Mirzu Selimovića.

U otvorenom razgovoru govorili su o muško-ženskim odnosima, ljubavi, slavi i izazovima života u javnosti, a publika je imala priliku da čuje njihove najzanimljivije ispovesti i stavove o brojnim temama.

Foto: TV Pink Printscreen

Voditeljka je pokrenula temu veridbe, a Rada Manojlović je istakla da je bivše moke uvek zapitkivala kada će prsten zasijati na njenoj ruci. Otkrila je i detalje iz svoje postelje, te priznala da sa partnerima voli da šapuće na jastuku.

- Da li si srećna u ljubavi? Evo ti krupan kadar i namigni Bokiju ako je istina -rekla je Sanja, a rada je potvrdila.

- To je večito pitanje, zapitkujem. Nije da se pravim blesava, ako mi je do toga, pitala bih. Ja sam jedan romantičan cvetak, ja sam na jastuku kao naratori koji čitaju knjige. On mora da se približi da bi me čuo bolje -rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M. Vićović

#Estrada

#Ljubav

#Magazin In

#Rada Manojlović

#Sanja Marinković

