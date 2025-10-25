AKTUELNO

NAJSLAĐE ŠTO SAM PROBALA BIO JE SIRUP ZA KAŠALJ: Vanja Mijatović se prepolovila za šest meseci, evo kako je izgledala pre i kako je postigla dobre rezultate

U najnovijem izdanju emisije "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković ugostila je pevačice, Radu Manojlović, Tijanu Dapčević, Vanju Mijatović, pevače Bojana Vaskovića iz Lexington benda i Mirzu Selimovića.

Gosti su s voditeljkom razgovarali o muško-ženskim odnosima, ljubavi, slavi i izazovima života u javnosti, a publika je imala priliku da čuje njihove najzanimljivije ispovesti i stavove o brojnim temama.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevačica Vanja Mijatović gostoivala je u istoj emisiji pre šest meseci, ali u potpuno drugačijem izdasnju. Vanja je tada imala višak kilograma, a sada se pojavila u potpuno drugačijem izdanju, te otkrila kako je uspela da liniju dovede do savršenstva.

- Ja sam tip koji sve sam može da postigne. Ne mogu da kažem da je on bio problem, problem sam bila ja. Što se tiče kilaže, kao da procveta žena kad se razvede. Ja sam došla do pregorevanja od posla i umora i onda sam dala sebi oduška. Jela sam sve što mi se jelo i to se odmah videlo. Ljudi dosta povezuju to sa razvodom, kao da mi je sad bolje u životu -rekla je Vanja i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Deficit u kalorijama, gladna sam non stop. Najslađe što sam probala bio je sirup za kašalj sa nekim biljkama, bilo mi je slatko, ali ja sam to pila. Ne smeš ništa drugo, samo to.

Evo kako je Vanja izgledala tokom prošlog gostovanja, razlika je očigledna!

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M. Vićović

