ERA OJDANIĆ PRODAJE DRVA ZA OGREV! Prepustio sinu biznis, sad planira da zaradi od novog biznisa

Folk pevač iz Meljaka odlučio da proda drvo jasena i raskrči dvorište, dok ostatak vremena provodi mirno na imanju gde čuva stoku i uživa u prirodi.

Pevač Era Ojdanić odlučio je da raskrči svoje dvorište u Meljaku, a usput i da zaradi ozbiljniju cifru novca.

Era Ojdanić ima na svojoj zemlji drvo jasena koje je tu godinama. Sada ga prodaje drvosečama koji bi došli da ga iseku i pripreme za ogrev.

Podsetimo, Era je svoj ugostiteljski objekat koji ima više od četiri decenije prepustio sinu Dragutinu, kako bi Ojdanići nastavili da vode posao.

On sada vodi miran život i brine o imanju i stoki.

Pevač Era Ojdanić nadomak Beograda ima veliko imanje, na kom ima i stoku i nešto biljaka koje gaji, a bavi se igostiteljstvom.

Naime, Era svaki trenutak koristi da provede na pomenutom placu, te mu je to i beg od gradske vreve.

- Ovo je moje malo carstvo. Sve sam održavam. Tu je i moj sin Dragutin, ali meni ništa ne predstavlja problem da radim. Nije mi blam da muzem kozu, orem, da sam tu dok mi se svinje prase - rekao je Era ranije.

- Kod mene je ovde na imanju fenomenalno. Uživancija. Posebno kad je ovako lepo vreme. Ima da se jede suva pršuta, čavrci, slaninica, jagnjetina. Dođe mi ćerka Milena iz Beograda da mi pomogne oko pranja garderobe i posteljine, ali sve ostalo ja radim. Volim da kuvam, ali moram da priznam da mrzim da usisavam. Zato uvek platim ženu da mi usisa kuću.

