SANJA MARINKOVIĆ RASKINULA VERIDBU?! Voditeljka otkrila da je dečko zaprosio, a onda povukla ŠOK POTEZ!

Izvor: Pink.rs

U emisiji "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković ugostila je pevačice, Radu Manojlović, Tijanu Dapčević, Vanju Mijatović, pevače Bojana Vaskovića iz Lexington benda i Mirzu Selimovića.

U otvorenom razgovoru govorili su o muško-ženskim odnosima, ljubavi, slavi i izazovima života u javnosti, a publika je imala priliku da čuje njihove najzanimljivije ispovesti i stavove o brojnim temama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li vam se dogodilo da vas je neko zaprosio ili je želeo da se sa vama venča, a vi pristale pa posle shvatile da nećete ili rekle da, a onda shvatile da je ipak ne?

- Meni se to dogodilo... Ja sam rekla ''da'', pa sam ipak shvatila da je ''ne'' i brzo sam raskinula - rekla je Sanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M. Vićović

