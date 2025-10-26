ŠVERCOVAO PRSTEN IZ AMERIKE, PA POGREŠIO VELIČINU: Mirza Selimović otkrio kako je zaprosio devojku i nasmejao sve u studiju

U najnovijem izdanju emisije "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković ugostila je pevačice, Radu Manojlović, Tijanu Dapčević, Vanju Mijatović, pevače Bojana Vaskovića iz Lexington benda i Mirzu Selimovića.

Mirza Selimović prvi put je progovorio o supruzi i načinu na koji ju je verio. Pevač otkriva da je prsten kupio u Americi, ali da je imao dosta muka oko samog procesa veridbe.

- Nikad nisam prosio devojku da je odbila, jednom sam zaprosio devojku i to je moja Lela. Zaprosio sam je na mestu gde sam je upoznao. Spremao sma je ja za taj čin godinu i po. Kad sam skontao koja je veličina, onda sam u Americi kupio prsten, pa sam ga prošvercovao, a u Americi su drugačije veličine. Morao sam da tražim da li se to podudara, ali sam nakraju ipak potrfio veličinu -otkrio je Mirza.

Autor: M. Vićović