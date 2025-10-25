ESTRADNI RAT SE NE SMIRUJE! Šako se oglasio nakon što je pevač snimio njegovu pesmu i brutalno ponizio kolegu

Publika sada ima priliku da čuje dve verzije iste pesme, staru i novu

Pevač Emir Brunčević ipak je snimio i objavio pesmu "Dete ulice", od koje je prvobitno odustao nakon što je Šako Polumenta u poslednjem trenutku otkazao učešće u planiranom duetu.

Polumenta je dan pred snimanje spota, za koji je bila angažovana i plaćena čitava ekipa, otkazao dolazak u Beograd, navodno iz zdravstvenih razloga, tražeći da se snimanje pomeri.

Nakon toga, Brunčević je najavio da odustaje od pesme. Međutim, sve se promenilo kada je numera odjeknula u njegovom izvođenju u emisiji „Amidži šou“ — reakcije publike bile su izuzetno pozitivne, a društvene mreže preplavili su komentari podrške i molbe da Emir sam objavi pesmu.

Brunčević je poslušao svoje fanove i pesmu „Dete ulice“ objavio u petak, 24. oktobra u podne, u solo verziji.

Autor: M. V.