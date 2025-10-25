VELJKO OBJAVIO FOTKU NAJMLAĐEG SINA! Isaija drži loptu u rukama, a tata puca od ponosa (FOTO)

AKTUELNO

Veljko Ražnatović pokazuje da je izuzetno porodičan čovek

Bokser Veljko Ražnatović iz dana u dan pokazuje koliko je porodičan čovek i da mu ništa nije bitnije od njegove supruge i sinova.

Koliku im Veljko pažnju posvećuje najbolje se vidi na mrežama, gde često objavljuje zajedničke trenutke sa naslednicima i suprugom Bogdanom. Oni imaju tri sina, Željka, Krstana i Isaiju, a sada je sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelio fotografiju najmlađeg naslednika.

Njih dvojica su bili napolju, igrali se u parkiću sa loptom, a onda su seli malo da odmore. Ovaj trenutak je Veljku bio posebno simpatičan pa je fotografisao sina Isaiju kako sedi na klupici.

Mališan je držao fudbalsku loptu u ruci, imao širok osmeh i plave lokne koje su mi padale preko očiju. Ovaj kadar je mnoge raznežio pa su svi imali samo komplimente i najslađe rečenice za malog Isaiju.

