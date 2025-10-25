MILAN VASIĆ KLEČI PRED ŽENOM I LJUBI JOJ STOMAK: Glumac objavio emotivan snimak i izazvao lavinu komentara (FOTO)

Podelio emotivan snimak iz manastira

Glumac Milan Vasić nedavno se oženio Majom sa kojom je dobio sina Despota, a trudi se da svaki trenutak provodi sa sinom i ženom.

Milan Vasić je jako posvećen tradiciji i veri, a kako je istakao, supruga sa njim deli ljubav prema njegovom rodnom Kosovu i Metohiji.

Glumac je sada na Instagramu objavio emotivan snimak ispred manastira Visoki Dečani. On i supruga su ovo mesto posetili dok je ona bila u poodmakloj trudnoći, kada je on klečao pred njom i ljubio joj stomak. Potom na istom mestu su napravili snimak sa sinom u naručju.

- Zahvalni Bogu - napisao je on.

Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira. Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina.

Autor: M. V.